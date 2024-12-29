Вертолет с президентом Гондураса на борту совершил вынужденную посадку в джунглях

С главой государства все хорошо, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Вертолет с президентом Гондураса Сиомарой Кастро совершил аварийную посадку в джунглях в центре страны. Соответствующее заявление сделало местное издание El Heraldo. По данным от иностранной газеты, глава государства возвращалась в Тегусигальпу из рабочей поездки, организованной ранее в город Сан-Педро-Сула, расположенный на северо-востоке республики. Однако в районе населенного пункта Эль-Балин на территории департамента Кортес воздушное судно совершило аварийную посадку.

В СМИ добавили, что в результате инцидента президент Гондураса, а также находившиеся вместе с ней на борту пассажиры не пострадали. На опубликованных журналистами видеокадрах видно, как вертолет приземлялся на поляне посреди джунглей. Дополнительно прессой приводятся в публичном пространстве фотографии президента, которая общается с представителями местных СМИ, прибывших на место чрезвычайной ситуацией. Издание приводит слова Кастро, которая рассказала о том, что в условиях плохой видимости, из-за сильного тумана экипаж вертолета изначально планировал вернуться в Сан-Педро-Сулу, но после принял решение посадить воздушное судно на месте.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ