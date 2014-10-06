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Сотрудники МЧС эвакуировали работника заповедника в Магаданской области

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Мужчине оказали в полете первую помощь.

Сотрудники МЧС России эвакуировали работника заповедника в Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что мужчина почувствовал недомогание во время учета диких животных в Ольском районе, после чего потерял сознание. Для эвакуации 61-летнего работника вылетел вертолет Ми-8 с группой спасателей. Они погрузили больного в сани и довезли до вертолета, затем доставили мужчину в областной центр, оказав в полете первую помощь.

Ранее мы сообщали, что в Калужской области потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России

Теги: заповедник, магаданская область, мчс россии, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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