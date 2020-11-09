Самолет Ан-12 зацепился за бруствер при посадке на острове Итуруп

В результате инцидента на аэродроме "Буревестник" никто не пострадал.

Военный самолет Ан-12 на аэродроме "Буревестник" зацепился за земляную насыпь при посадке на острове Итуруп в Сахалинской области. Ролик с инцидентом распространился по социальным сетям. Известно, что борт направлялся по маршруту из Хабаровска. В настоящее время самолет поврежден. У него вырвана левая стойка шасси.

Во время посадки на Итурупе по причине сложных метеоусловий военный самолет Ан-12 зацепил бруствер и получил повреждения источник

По предварительным сведениям, инцидент произошел из-за непогоды. В регионе зафиксирован сильный ветер и буран. Сведений о пострадавших нет.

Напомним, что Ан-12 является военно-транспортным самолётом. Он был разработан в 1950-ых годах. Борт используют во время чрезвычайных ситуаций, а также, чтобы перебросить боевую технику или личный состав, для пассажирских и грузовых перевозок и во время поисковых операций.

Самолет экстренно приземлился на Сахалине из-за задымления в кабине пилота.

Фото и видео: Военный осведомитель