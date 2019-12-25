Рейс совершал маршрут из Хабаровска до Южно-Сахалинска.

Самолет экстренно приземлился на Сахалине из-за задымления в кабине пилота. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По данным экспертов, рейс направлялся из Хабаровска в Южно-Сахалинск. Однако утром 4 февраля ему пришлось совершить экстренную посадку. Практически весь маршрут воздушное судно проделало, находясь в аварийном состоянии.

Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска пресс-служба аэропорта

Представители воздушной гавани уточнили, что экипаж самолета пытался самостоятельно справиться с задымлением. Им удалось его ликвидировать. На территории Южно-Сахалинска борт приземлился благополучно. Сведений о пострадавших нет. Все пассажиры смогли самостоятельно покинуть самолет. По результатам проверки выяснилось, что сам борт также не поврежден. Сейчас его готовят к обратному рейсу до Хабаровска.

В ГУ МЧС по региону объяснили, что самолет Airbus А-319 относится к компании "Аврора". Во время инцидента в его салоне находились 90 пассажиров и семеро членов экипажа. К месту приземления борта выезжали 32 человека из личного состава экстренного ведомства, а также девять единиц спецтехники.

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода.

Фото: Piter.tv