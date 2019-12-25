"Стригино" работает в штатном режиме.

Летевший в Ростов-на-Дону самолет вернулся в аэропорт Нижнего Новгорода. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы аэропорта "Стригино". Известно, что на борту лайнера находились 95 пассажиров и пятеро членов экипажа.

Самолет, выполнявший рейс А4-254 по маршруту Нижний Новгород – Ростов, по решению командира воздушного судна сегодня утром вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку в 07:58 в аэропорту пресс-служба воздушном гавани

Известно, что службы оперативного реагирования обеспечили встречу самолета. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются без ограничений по взлету и посадке. Причина возвращения борта уточняется.

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Фото: Piter.tv