Граждане Китая сообщили о заминировании вокзалов, аэропорта и торгового центра в Петербурге

Также они назвали два отдела полиции — один в Петербурге, другой — в Ленобласти.

В четверг, 28 января, в Петербурге эвакуировали 250 посетителей торгового центра "Китай Город" на Выборгском шоссе и 30 человек с Витебского вокзала. Злоумышленники сообщили о заминировании зданий, в общей сложности — 8 объектах. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах

О том, что поступило сообщение о заминировании ТЦ стало известно еще накануне, однако здание оказалось не единственным в списке неизвестных. Также они назвали отделы полиции в Сертолово и на улице Хошимина в Петербурге, филиал ВГТРК телеканала "Россия", аэропорт Пулково, Балтийский вокзал. Звонки поступали с двух номеров. Абонентские номера зарегистрированы на граждан Китая, которые временно зарегистрированы в Петербурге и приехали в Россию в 2017-м году на учебу.

При осмотре объектов и прилегающих территорий опасных веществ и устройств не обнаружили. Работа торгового центра была приостановлена на 2,5 часа, на Витебский вокзал было не попасть в течение часа.

Вечером поступило еще одно сообщение о заминировании, его направили на электронную почту ФСБ. В нем говорилось о взрывном устройстве в ТРЦ на Лиговском проспекте. Его осмотрели, но ничего не обнаружили. Эвакуацию решили не проводить.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург