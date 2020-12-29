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Посетителей ТЦ на Выборгском шоссе эвакуировали на улицу

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На место приехали специалисты по разминированию.

Днем 28-го января из торгового комплекса "Китай город" в Парголово эвакуировали посетителей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Причина была не известна, однако у ТЦ заметили машину с надписью "Разминирование". По всей видимости, кто-то вновь сообщил о готовящемся взрыве на объекте. Такие сообщение поступают в экстренные службы практически каждый день. Так, например, вчера злоумышленник утверждал, что неизвестные хотят взорвать все церкви Красногвардейского района. 

Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: разминирование, торговый комплекс, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 13:24

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