Посетителей ТЦ на Выборгском шоссе эвакуировали на улицу

На место приехали специалисты по разминированию.

Днем 28-го января из торгового комплекса "Китай город" в Парголово эвакуировали посетителей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Причина была не известна, однако у ТЦ заметили машину с надписью "Разминирование". По всей видимости, кто-то вновь сообщил о готовящемся взрыве на объекте. Такие сообщение поступают в экстренные службы практически каждый день. Так, например, вчера злоумышленник утверждал, что неизвестные хотят взорвать все церкви Красногвардейского района.

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