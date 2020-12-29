Мужчина сообщил о намерении неизвестных взорвать все церкви в Красногвардейском районе

В одной из церквей посетителей решили эвакуировать.

Житель Ломоносовского района позвонил по телефону экстренных служб и сообщил о том, что его знакомые собираются взорвать все церкви в Красногвардейском районе. После этого сотрудники МВД осмотрели 7 церквей, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Звонок от гражданина поступил в 10-м часу утра 27-го января. В ходе осмотра опасных веществ и устройств не обнаружили. По решению настоятеля Ильинской церкви, из храма эвакуировали 30 человек.

Правоохранители установили личность того, на кого зарегистрирован абонентский номер. Его владелец состоит на учете в психиатрической больнице. Стоит отметить, про во время звонка злоумышленник представился не своим именем. Сотрудники ОМВД выяснили адрес проживания мужчины, но его не было на месте. В квартире находилась его мать, со слов которой, она не видела сына уже два дня.

Когда полицейские позвонили хулигану, он пообещал явиться в ОМВД по Ломоносовскому району 29 января для дачи объяснений, сейчас он находится далеко от города.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне полиция задержала бомжа, обещавшего взорвать аптеку на Торфяной дороге.

Фото: vk.com/xram_iliya_prorok