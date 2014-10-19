Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"

Российская вакцина будет в стране на следующей неделе.

Президент Мексики надеется на поставки "Спутник V". Об этом президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал во время своего обращения, которое опубликовано в Telegram-канале. По словам политика, российская вакцина прибудет в страну уже к концу следующей недели.

Я поговорил с президентом Путиным, он вел себя очень по-братски, он предложил отправить нам вакцину "Спутник", которую они производят. Эти вакцины прибудут уже через несколько дней, я думаю, что поставки начнутся в конце следующей недели Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

По мнению главы государства, сейчас важно получить вакцины от коронавируса, чтобы Мексика могла предотвратить дальнейший ущерб из-за пандемии. Ожидается, что в ближайшие дни Мексика даст окончательное одобрение на использование российского препарата. Об этом ранее заявил заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль.

Напомним, что кампания иммунизации против COVID-19 в Мексике началась 13 января. В первую очередь вакцинируются медицинские работники. Для этого на начальном этапе решено использовать препарат от Pfizer.

Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом.

Фото: Минздрав России