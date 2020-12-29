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Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом
Сегодня, 8:57
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lesjasap

Президент Мексики рассказал о первом разговоре с Байденом

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Политики обсудили вопрос миграции и борьбу с COVID-19.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал о первом разговоре с главой США Джо Байденом. Политики обсудили американскую миграционную политику, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом мексиканский глава государства написал в собственном аккаунте в Twitter.

Мы поговорили с президентом Байденом, дружески и уважительно. Обсуждаем вопросы, связанные с миграцией, COVID-19 и сотрудничеством для развития и благополучия. Все указывает на то, что отношения будут хорошими на благо наших народов и наций

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики

Напомним, что одним из первых указов Джо Байдена на посту президента США стала отмена ограничений, введенных его предшественником Дональдом Трампом в отношении мигрантов, которые прибывают в США с южной границы. Также отменяется продолжение строительства стены на границе с Мексикой. Ее Трамп создавал ради того, чтобы воспрепятствовать нелегальному пересечению границы с США с территории соседнего государства.

Мексика приветствовала решение президента США остановить возведение стены на общей границе.

Фото: Twitter/Andrés Manuel
 

Теги: андрес мануэль лопес обрадор, джо байден, мексика, мигранты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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