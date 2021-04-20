В Мексике оценили ситуацию с поставками "Спутника V"

В Минздраве рассказали, когда жители страны получат второй компонент российской вакцины.

В Мексике оценили ситуацию с поставками российской вакцины "Спутник V". Правительство заявило, что очередная партия с препаратом, разработанным НИЦ имени Гамалеи, прибудет в страну к концу апреля. Информацией с журналистами во время пресс-конференции поделился местный заместитель главы здравоохранения Уго Лопес-Гателль. Трансляция выступления чиновника велась на официальном YouTube-канале кабмина.

Всем, кто получил вакцину, сообщаем, что в эту среду прибывает второй компонент ... На следующей неделе, вероятно, во вторник, 26 апреля, будет еще одна поставка. Уго Лопес-Гателль, замминистра здравоохранения Мексики

К настоящему моменту Мексика распределила 14,36 миллиона доз различных вакцин от коронавируса. Полной схемой вакцинации в стране охвачены уже 3,92 миллиона человек. Большую часть из привитых представляют пожилые люди, остальные - медицинский персонал. Власти одобрили использование пяти препаратов для профилактики инфекции. Речь идет о вакцинах Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Cansino и "Спутник V".

Мексика применила первые партии вакцины "Спутник V".

Видео: YT / Gobierno de México