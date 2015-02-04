Уго Лопес-Гателль рассказал об использовании всех поставленных в страну доз российской вакцины от коронавируса.

Мексика применила первые партии вакцины "Спутник V". Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль. Его выступление транслировалось в официальном аккаунте местного правительства в Twitter. Специалист подчеркнул, что имеющиеся дозы препарата распределены. Новые поставки вакцины Мехико ожидает до конца текущего месяца.

Нам уже были поставлены первые и вторые компоненты вакцины "Спутник V". Мы их применили и ожидаем новой поставки до конца месяца. Уго Лопес-Гателль, замминистра здравоохранения Мексики

Напомним, что российская вакцина "Спутник V" была одобрена к применению в Мексике со второго февраля. Первую партию препарата, разработанного НИЦ имени Гамалеи, в страну поставили 22 февраля. Вакцинация этими дозами проводилась в период с 24 февраля по 5 марта. Второй компонент препарата доставлен в страну 10 марта. Его начали использовать с 17 числа.

США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами.

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