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Первая партия "Спутника V" прибудет в Мексику 22 февраля
Сегодня, 8:10
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lesjasap

Первая партия "Спутника V" прибудет в Мексику 22 февраля

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Данные предоставлены местным Минздравом.

Первая партия "Спутника V" прибудет в Мексику 22 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы местного Минздрава Уго Лопес-Гателль.

Эта вакцина будет доставлена в понедельник, 22 февраля, в 23:00 по местному времени (08:00 вторника по московскому времени)

Уго Лопес-Гателль, замминистра здравоохранения Мексики

Известно, что партия российского препарата будет доставлена при помощи самолета почтовой службы DHL. Рейс будет выполняться из Москвы в Мехико. В первую очередь местные власти собираются прививать пожилое население в неблагополучных районах столицы. 

Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V".

Фото: Минздрав России
 

Теги: мексика, минздрав, спутник v, уго лопес-гателль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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