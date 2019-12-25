Данные предоставлены местным Минздравом.

Первая партия "Спутника V" прибудет в Мексику 22 февраля. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы местного Минздрава Уго Лопес-Гателль.

Эта вакцина будет доставлена в понедельник, 22 февраля, в 23:00 по местному времени (08:00 вторника по московскому времени) Уго Лопес-Гателль, замминистра здравоохранения Мексики

Известно, что партия российского препарата будет доставлена при помощи самолета почтовой службы DHL. Рейс будет выполняться из Москвы в Мехико. В первую очередь местные власти собираются прививать пожилое население в неблагополучных районах столицы.

Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V".

Фото: Минздрав России

