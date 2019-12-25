COFEPRIS разрешил экстренное использование препарата в условиях пандемии.

Минздрав Мексики одобрил экстренное использование вакцины "Спутник V". Об этом журналистам в рамках пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель. Чиновник уточнил, что российский препарат получил соответствующее разрешение от местного регулятора на экстренный ввоз и применение. Мероприятие транслировалось в официальном Twitter-аккаунте правительства.

COFEPRIS только что предоставил разрешение на экстренное использование вакцины "Спутник V", разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Таким образом, появляется возможность для ввоза препарата и его применения Уго Лопес-Гатель, замминистра здравоохранения Мексики

Эксперт напомнил, что теперь стороны могут подписать контракт на поставку вакцины с Россией. Ранее глава Минздрава Хорхе Алькосер подписал этот документ со стороны Мексики. После одобрения COFEPRIS соглашение было переправленно в РФ немедленно.

Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V".

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