Женщина поступила в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, с большим поражением легких.

В Мариинской больнице прояснили детали смерти матери 10-х детей от коронавируса, о которой стало известно накануне. В пресс-службе медучреждения рассказали, что 49-летняя пациентка заболела еще в декабре 2020 года, однако обратилась к медикам только после того, как вернулась в город, 4 января. Спустя четыре дня она поступила в больницу, ее привезла бригада скорой помощи.

До этого женщина лечилась дома, принимала назначенные медикаменты, однако ей стало хуже. Позже выяснилось, что у нее сильно повреждены легкие, она находилась в стабильно тяжелом состоянии. Потом пациентку перевели в респираторный центр и получала интенсивную терапию с использованием препаратов и лечение кислородом. Несмотря на это, дыхательная недостаточность прогрессировала.

О смерти в Петербурге от коронавируса 49-летней Светланы, мамы десятерых детей, стало известно 4 февраля. В январе эта семья лишилась еще и бабушки с дедушкой, у детей остался только отец. Петербургский бизнес собрал миллион рублей для семьи погибшей, также семье выделили участок в Ленинградской области.

В последние годы многодетная мать работала помощником воспитателя в детском саду Фрунзенского района города. По словам заведующей детсада, Светлана любила детей, а саму женщину любили родители и сотрудники садика. Заведующая отметила, что заразившуюся в канун Нового года петербурженку до последнего выхаживали врачи Мариинской больницы: у Светланы незадолго до смерти даже наблюдались улучшения, но болезнь оказалась сильнее.

Фото: Piter.tv