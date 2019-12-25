В Петербурге от коронавируса скончалась мать десятерых детей

У ребят остался только отец.

В Петербурге от коронавируса умерла 49-летняя Светлана, мама десятерых детей. Как рассказала "Фонтанка", в январе эта семья лишилась еще и бабушки с дедушкой, у детей остался только отец.

Известно, что в последние годы многодетная мать работала помощником воспитателя в детском саду Фрунзенского района города. По словам заведующей детсада, Светлана любила детей, а саму женщину любили родители и сотрудники садика. Заведующая отметила, что заразившуюся в канун Нового года петербурженку до последнего выхаживали врачи Мариинской больницы: у Светланы незадолго до смерти даже наблюдались улучшения, но болезнь оказалась сильнее.

Сейчас детсад и родители воспитанников собирают деньги на помощь семье. Без матери остались ребята от 7 до 20 лет.

Стала известна судьба малыша, вся семья которого скончалась от коронавируса.

Фото: Piter.TV