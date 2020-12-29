Стала известна судьба малыша, вся семья которого скончалась от коронавируса

О трагедии узнали в ноябре.

В ноябре 2020 года новую коронавирусную инфекцию не пережила целя семья. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

36-летняя женщина скончалась через день после кесарево сечения, однако младенца удалось спасти. Ребенок также остался без бабушки и дедушки – они тоже не смогли перенести коронавирус. Мальчик по имени остался сироток и до сегодняшнего дня находился в больнице имени Боткина.

По словам уполномоченного по правам ребенка по Петербургу Александра Попейко, малыш полностью здоров, 19 января его должны выписать из больницы. Специалисты переведут малыша в дом ребенка, где он будет находиться до решения его дальнейшей судьбы.

Заявление в органы опеки подала родная тетя мальчика. В службу также пришло заявление от предполагаемого отца. Мужчина решил воспитывать ребенка, если так решит суд и ДНК-тест подтвердит его отцовство. Судебных заседаний по этому вопросу пока не было.

Ранее мы писали, что Петербург второй раз опередил Москву по числу заражений COVID-19 за сутки.

Фото: Piter.TV