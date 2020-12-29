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Петербург второй раз опередил Москву по числу заражений COVID-19 за сутки
Сегодня, 17:45
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smirenny

Петербург второй раз опередил Москву по числу заражений COVID-19 за сутки

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За сутки в Петербурге выявили 3 281 новый случай.

По данным оперштаба на вторник, 19 января, следует, что за прошедшие сутки в Петербурге выявили 3281 новый случай болезни, что на 166 больше, чем в Москве, где их число составило — 3 115. Таким образом, Северная столица второй раз опередила Москву по суточному числу новых случаев.

В целом по России было выявлено 21 734 случаев. Впервые с 18 ноября показатель опустился ниже 22 тысяч. За все время пандемии коронавирусом заболели 3 612 800 россиян. Всего от нового вируса погибли 66 623 человека. 

Ранее мы писали, что у депутата Михаила Амосова диагностировали 40% поражение легких. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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