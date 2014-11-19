Семье умершей от COVID-19 матери десятерых детей выделили участок в Ленобласти

Семья может получить участок в Свердловском поселении.

Семье умершей от COVID-19 матери десятерых детей выделили участок в Ленинградской области. Об этом рассказала пресс-служба администрации 47 региона. Там рассказали, что глава региона Александр Дрозденко дал поручение администрации Всеволожского района посмотреть участок земли для семьи погибшей.

Откликнулся глава администрации Свердловского городского поселения Андрей Шорников и сообщил, что есть подходящий земельный участок. В начале следующей недели областная комиссия съездит на место и посмотрит месторасположение участка и его параметры. Также будут проведены переговоры с потенциальным инвестором о помощи в постройке дома для семьи – сообщили в администрации.

О смерти в Петербурге от коронавируса 49-летней Светланы, мамы десятерых детей, стало известно 4 февраля. В январе эта семья лишилась еще и бабушки с дедушкой, у детей остался только отец. Петербургский бизнес собрал миллион рублей для семьи погибшей.

В последние годы многодетная мать работала помощником воспитателя в детском саду Фрунзенского района города. По словам заведующей детсада, Светлана любила детей, а саму женщину любили родители и сотрудники садика. Заведующая отметила, что заразившуюся в канун Нового года петербурженку до последнего выхаживали врачи Мариинской больницы: у Светланы незадолго до смерти даже наблюдались улучшения, но болезнь оказалась сильнее.

Фото: Piter.tv