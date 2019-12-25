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В Петербурге собрали миллион рублей для семьи из 10 детей, у которых умерла мать
Сегодня, 16:27
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nastya960

В Петербурге собрали миллион рублей для семьи из 10 детей, у которых умерла мать

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Врачи Мариинской больницы боролись за жизнь 49-летней Светланы с января. Петербурженка поступила к ним в уже тяжелом состоянии, 3 февраля она скончалась.

Петербургский бизнес собрал миллион для семьи умершей от коронавируса 49-летней мамы десятерых детей. Помочь обещают и Смольный с Балтийским заводом, где работает глава семьи. Об этом "Фонтанке" рассказала пресс-служба администрации Фрунзенского района.

Чужих детей не бывает. Мы займемся и детьми, и максимально упростим все печальные процедуры.

администрация Фрунзенского района

На Балтийском заводе также планируют оказать помощь семье, отметив, что всегда помогают сотрудника в сложных ситуациях.

Врачи Мариинской больницы боролись за жизнь 49-летней Светланы с января. Петербурженка поступила к ним в уже тяжелом состоянии, 3 февраля она скончалась.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, многодетная семья
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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