В МВД опровергли информацию о ДТП с автомобилем Боярского на Оптиков

Теперь полиция будет искать "шутника", который сообщил о ложной аварии.

Полиция Петербурга опровергла информацию о том, что автомобиль Михаила Боярского задавил человека. Ранее местные СМИ написали о том, что на улице Оптиков иномарка народного артиста России ударилась столкнулась с пешеходом. Пострадавший скончался на месте. Инцидент произошел около месяца назад.

Информация об этом ДТП, которую распространяют СМИ, ложная, своего подтверждения в ходе проверки она не нашла прокомментировали в ведомстве

В правоохранительных органах пояснили, что в тот день около 21 часа к дежурному по Кировскому району поступил звонок. Очевидец сообщил, что черный "Мерседес" сбил пешехода и скрылся с места аварии. Водитель направился в сторону увеличения номеров домов по Оптиков. Как отмечают в "Фонтанке.ру", Установлен госзнак машины - О 022 СА 98, а также личность пострадавшего. Последнего зовут Владимир.Далее информацию продублировали для сотрудников Приморского района и Главка.Через несколько минут появились первые данные о том, что авто принадлежит Боярскому.

Полиция направилась с дома народного артиста на набережной реки Мойки. Там оперативники нашли "Мерседес", но на нем не оказалось никаких следов ДТП. На Оптиков тоже никаких доказательства аварии не нашли. Медицинские бригады на участок не выезжали, телефонограммы из больниц не поступали.

Напомним, что 1 октября в социальных сетях появился еще один ролик с участием машины Боярского. Местные жители заметили, что артист неправильно припарковал иномарку на Невском проспекте. Ему выписали штраф.

Ранее Piter.tv писал о том, что внучка Боярского стала дебютанткой бала Tatler.

Фото: Piter.tv

