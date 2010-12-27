Внучка Боярского стала дебютанткой бала Tatler

Возможность проявить себя получили 13 девушек.

Внучка Михаила Боярского Катерина оказалась в числе дебютанток бала Tatler-2019. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Возможность проявить себя получили 13 девушек. Кроме дочери депутата Госдумы Сергея Боярского, в список дебютанток попала младшая дочь известного певца Валерия Меладзе. Также на паркет в шикарном платье от кутюр выйдет внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, легенды № 17 Валерия Харламова. Возможность официально представить себя в высшем свете получила и внучка премьер-министра Виктора Черномырдина. К дебютанткам также присоединились внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, падчерица миллиардера Романа Авдеева Наталья и другие девушки.

Бал состоится 18 ноября в Колонном зале Дома союзов. Это торжество ежегодно посещает почти вся российская элита. Особое внимание уделяется юным и очаровательным представительницам известных семей.

Ранее мы писали, что Боярский и Гребенщиков выяснят, кто из них "Почетный Битлфан России".

Фото: Instagram / boyarskaya.katerina