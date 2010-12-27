Битловское сообщество вновь выбирает самого ярого поклонника

В среду, 9 октября, стало известно, что Боярский и Гребенщиков выяснят, кто из них "Почетный Битлфан России". Об этом сообщают в группе "Праздник музыки The Beatles".

В 2019 году выдвинуты две номинации: "Знаток творчества Битлз — общественный деятель, журналист" и "Певец, музыкант (группа) — исполнитель музыки Битлз". Поклонники сами выберут лучшего фаната The Beatles. Голосование пройдет с помощью анкет и Интернета.

Среди участников заявлены Леонид Агутин, Александр Градског, Борис Гребенщиков и Михаил Боярский.

Ранее мы сообщали о том, что в Большом зале филармонии состоится торжественное открытие бюста Ференца Листа.

Фото:ВКонтакте / Михаил Боярски