В Большом зале филармонии состоится торжественное открытие бюста Ференца Листа

Бюст филармонии подарило Генеральное консульство Венгрии в Санкт-Петербурге.

В четверг, 10 октября, в 17:00 в Большом фойе Большого зала филармонии состоится торжественное открытие бюста Ференца Листа. Бюст филармонии подарило Генеральное консульство Венгрии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

На торжественную церемонию прибудут Генеральный консул Венгрии в Санкт-Петербурге г-н Габор Ференц Надь, заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии Евгений Петровский и вдова венгерского скульптора Ласло Мартон г-жа Ласлоне Мартон.

Ференц Лист – венгерский композитор, дирижер, пианист, педагог, публицист. Будучи в России, Лист выступил в Зале Дворянского собрания, где сейчас находится Большой зал филармонии.

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