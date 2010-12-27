Правильную форму сердца она принимает только в определенном ракурсе.

В парке 300-летия Петербурга появилась новая скульптура с "иллюзией обмана". Горожане публикуют фотографии необычного арт-объекта в соцсетях.

По словам горожан уникальность нового объекта заключается в том, что со всех ракурсов он выглядит как абстрактная фигура и лишь с одного предстает в форме сердца. В местной администрации заявили, что этот арт-объект символизирует крепкую семью.

Власти Петербург предположили, что это место сможет стать центром притяжения молодоженов в день свадьбы и традиционным местом для свадебных фотосессий.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на прогулочных катерах появилась агитация против абортов.

Фото:Санкт-Петербург Live/вк