В парке 300-летия Петербурга появилась новая скульптура с "иллюзией обмана". Горожане публикуют фотографии необычного арт-объекта в соцсетях.
По словам горожан уникальность нового объекта заключается в том, что со всех ракурсов он выглядит как абстрактная фигура и лишь с одного предстает в форме сердца. В местной администрации заявили, что этот арт-объект символизирует крепкую семью.
Власти Петербург предположили, что это место сможет стать центром притяжения молодоженов в день свадьбы и традиционным местом для свадебных фотосессий.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на прогулочных катерах появилась агитация против абортов.
Фото:Санкт-Петербург Live/вк
Обсуждение ( 0 )