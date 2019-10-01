В Петербурге на прогулочных катерах появилась агитация против абортов 

Участники акции предлагают на государственном уровне запретить аборты.

Во вторник, 1 октября, петербуржцы заметили на прогулочном катере агитацию против абортов. Горожане поделились видео с места событий в соцсетях.

ну с ума теперь сойти! пусть еще на здания Петербурга распечатают плакат и повесят возмущаются горожане

На кадрах видно, что активисты разместили на крыше катера картинку плода и подписали ее "Ребенок убитый абортом в 11 недель". Участники акции предлагают на государственном уровне запретить аборты.

Ранее мы сообщали о том, что Горэлектротранс прокомментировал обрыв линии снабжения троллейбусов около "Старой деревни".

Фото:признавашки спб/вк