В Петербурге на прогулочных катерах появилась агитация против абортов 

Во вторник, 1 октября, петербуржцы заметили на прогулочном катере агитацию против абортов. Горожане поделились видео с места событий в соцсетях.
ну с ума теперь сойти! пусть еще на здания Петербурга распечатают плакат и повесят
возмущаются горожане
На кадрах видно, что активисты разместили на крыше катера картинку плода и подписали ее "Ребенок убитый абортом в 11 недель". Участники акции предлагают на государственном уровне запретить аборты.
Ранее мы сообщали о том, что Горэлектротранс прокомментировал обрыв линии снабжения троллейбусов около "Старой деревни".
Фото:признавашки спб/вк
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