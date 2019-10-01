  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:40
46
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Петербурге на прогулочных катерах появилась агитация против абортов 

0 0

Участники акции предлагают на государственном уровне запретить аборты.

Во вторник, 1 октября, петербуржцы заметили на прогулочном катере агитацию против абортов. Горожане поделились видео с места событий в соцсетях. 

ну с ума теперь сойти! пусть еще на здания Петербурга распечатают плакат и повесят

возмущаются горожане

На кадрах видно, что активисты разместили на крыше катера картинку плода и подписали ее "Ребенок убитый абортом в 11 недель". Участники акции предлагают на государственном уровне запретить аборты. 

Ранее мы сообщали о том, что Горэлектротранс прокомментировал обрыв линии снабжения троллейбусов около "Старой деревни".

Фото:признавашки спб/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии