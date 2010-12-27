Горэлектротранс прокомментировал обрыв линии снабжения троллейбусов около "Старой деревни"

Предприятие разыскивает водителя, который их оборвал.

Во вторник, 1 октября, около метро "Старая деревня" оборвались линии снабжения троллейбусов. ГУП "Горэлектротранс" прокомментировал Piter.TV этот инцидент.

Как оказалось, провода оборвал водитель большегруза. Установить номер машины не удалось, дождь смазал картинку.

Обращение поступило в 11:40. По камерам мы установили, что это был небольшой грузовик. Водитель скрылся с места преступления рассказали в пресс-службе "Горэлектротранс"

В данный момент предприятие разыскивает виновника и просит горожан, которые владеют ценой информацией обращаться по номеру горячей линии ГУП "Горэлектротранс" .

Также в пресс-службе отметили, что контактная сеть на троллейбусном кольце восстановлена. Движение осуществляется в штатном режиме.

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Фото:питерская булка/telegram