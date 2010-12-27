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Петербургский налетчик на ларьки получил 9 лет в колонии
Сегодня, 15:49
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himif

Петербургский налетчик на ларьки получил 9 лет в колонии

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Он забирал из торговых точек выручку, угрожая продавщицам ножом.

31-летний уроженец Татарстана Зуфар Гарифуллин признан виновным в разбое, сообщает прокуратура Петербурга. Минувшей весной он врывался в ларьки с цветами и товарами для животных и забирал выручку. 

Ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, Гарифуллин нападал на продавщиц ларьков в вечернее время. Он угрожал беспомощным женщинам ножом, освобождая себе путь к кассовому аппарату. В общей сложности он похитил более шести тысяч рублей.

Разбойнику назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.

Ранее Piter.tv писал, что зарезавший полковника СК петербуржец состоит на учете в психдиспансере.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, разбой, угроза жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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