Петербургский налетчик на ларьки получил 9 лет в колонии

Он забирал из торговых точек выручку, угрожая продавщицам ножом.

31-летний уроженец Татарстана Зуфар Гарифуллин признан виновным в разбое, сообщает прокуратура Петербурга. Минувшей весной он врывался в ларьки с цветами и товарами для животных и забирал выручку.

Ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, Гарифуллин нападал на продавщиц ларьков в вечернее время. Он угрожал беспомощным женщинам ножом, освобождая себе путь к кассовому аппарату. В общей сложности он похитил более шести тысяч рублей.

Разбойнику назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 3 месяца в колонии строгого режима.

Ранее Piter.tv писал, что зарезавший полковника СК петербуржец состоит на учете в психдиспансере.

Фото: Piter.tv