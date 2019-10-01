Зарезавший полковника СК петербуржец состоит на учете в психдиспансере

Пострадавший скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского.

Во вторник, 1 октября, в Техническом переулке в Москве произошло нападение на полковника Следственного комитета РФ Владислава Капустина. От полученных травм мужчина скончался в реанимации НИИ Н. В. Склифосовского. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Нападавший был задержан на месте преступления. Им оказался 39-летний петербуржец Сергей Григорьев, по предварительным данным, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина нанес офицеру СК несколько ножевых ранений, задев сердце и аорту. Во время задержания подозреваемый признался, что сделал это ради матери, у которой, по его словам, отобрали квартиру.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанного ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

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Фото: пресс-служба СК РФ

Видео: Telegram / Mash