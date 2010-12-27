В Ленобласти ранее судимый мужчина связал и убил женщину

Во рту у погибшей обнаружили мягкую игрушку.

Полиция Ленобласти расследует убийство 56-летней женщины в СНТ "Молодежный". По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего мужчину, ранее судимого за кражи и угоны. Об этом сообщает 78.ru.

Тело женщины обнаружили в частном доме. Во рту у погибшей была мягкая игрушка. Руки оказались связаны за спиной поясом от халата, а ноги – электропроводом. На лице убитой имелись ссадины и отеки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве ресторатора.

Фото: Piter.TV