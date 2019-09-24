В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве ресторатора

Полицейские задержали трех жителей Великого Новгорода Новгорода 32, 33 и 36 лет и 54-летнего жителя Петербурга.

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области задержали троих исполнителей и одного пособника убийства петербургского ресторатора Михаила Долгополова. Мужчину пропал в апреле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Полицейские задержали трех жителей Великого Новгорода Новгорода 32, 33 и 36 лет и 54-летнего жителя Петербурга. По версии следствия, злоумышленники сговорились убить Михаила Долгополова. Для этого они приобрели пистолет марки ТТ и автомобиль "Форд-Мондео".

Один из подозреваемых 16 апреля под обманным предлогом вывез ресторатора в арендованный коттедж, расположенный в деревне Вайя Гатчинского района. В доме были еще двое мужчин. Они застрелили Михаила Долгополова и закопали в лесу Новгородской области.

Следователи провели следственный эксперимент и провели обыск в домовладении, расположенном во Всеволожском районе, которое принадлежит предполагаемому заказчику убийства.

Год назад в Петербурге раскрыли заказное убийство семьи бизнесмена Зейналова.

Видео: пресс-служба СК РФ по Ленобласти