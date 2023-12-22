В Театре имени Ленсовета прокомментировали очередную госпитализацию Боярского

Артист Михаил Боярский снова госпитализирован. Его доставили в Мариинскую больницу. В Театре имени Ленсовета прокомментировали состояние актера.
Михаил Боярский нуждается в плановой госпитализации, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. В скором времени он вернется на сцену.
В Театре отметили, что все спектакли с участием Боярского, заявленные в репертуаре театра, никто не отменял.
Планируется, что артист выйдет из больницы 20 февраля. После выписки он вновь выйдет к зрителям.
Напомним, что в конце декабря артист проходил плановое обследование в больнице. Информация об инфаркте не подтвердилась. Однако актер жаловался на боли в области сердца.
Фото: legion-media.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все