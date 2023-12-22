  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Театре имени Ленсовета прокомментировали очередную госпитализацию Боярского
Сегодня, 13:51
174
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Театре имени Ленсовета прокомментировали очередную госпитализацию Боярского

0 0

В Театре отметили, что все спектакли с участием Боярского, заявленные в репертуаре театра, никто не отменял. 

Артист Михаил Боярский снова госпитализирован. Его доставили в Мариинскую больницу. В Театре имени Ленсовета прокомментировали состояние актера. 

Михаил Боярский нуждается в плановой госпитализации, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. В скором времени он вернется на сцену.

В Театре отметили, что все спектакли с участием Боярского, заявленные в репертуаре театра, никто не отменял. 

Планируется, что артист выйдет из больницы 20 февраля. После выписки он вновь выйдет к зрителям.

Напомним, что в конце декабря артист проходил плановое обследование в больнице. Информация об инфаркте не подтвердилась. Однако актер жаловался на боли в области сердца.

Фото:  legion-media.ru

Теги: боярский, боярский в больнице, театр ленсовета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии