В Театре имени Ленсовета прокомментировали очередную госпитализацию Боярского

В Театре отметили, что все спектакли с участием Боярского, заявленные в репертуаре театра, никто не отменял.

Артист Михаил Боярский снова госпитализирован. Его доставили в Мариинскую больницу. В Театре имени Ленсовета прокомментировали состояние актера.

Михаил Боярский нуждается в плановой госпитализации, сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения. В скором времени он вернется на сцену.

В Театре отметили, что все спектакли с участием Боярского, заявленные в репертуаре театра, никто не отменял.

Планируется, что артист выйдет из больницы 20 февраля. После выписки он вновь выйдет к зрителям.

Напомним, что в конце декабря артист проходил плановое обследование в больнице. Информация об инфаркте не подтвердилась. Однако актер жаловался на боли в области сердца.

Фото: legion-media.ru