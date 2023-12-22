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Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу
Сегодня, 12:41
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Боярского госпитализировали в Мариинскую больницу

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Артист должен снова выйти на сцену 20 февраля.

Актёр и музыкант Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Боярского заметили в вестибюле учреждения. По информации источника, госпитализация актёра была запланированной. Предполагаается, что ему проведут коронарографию и стентирование.

За последние месяцы Боярский несколько раз попадал в больницу. Так, прямо перед Новым годом артиста экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Северной столицы, где у него были обнаружены проблемы с сердцем.

В Театре имени Ленсовета, где работает Боярский, подтвердили, что госпитализация плановая, и все спектакли с участием артиста сохраняются. Боярский должен выйти на сцену 20 февраля.

Фото:  rus.team

Теги: михаил боярский, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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