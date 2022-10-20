В МИД заявили, что деэскалация по-прежнему не в приоритете у НАТО

Мария Захарова оценила учения НАТО, которые проводятся с 17 октября.

Военные учения НАТО по ядерному сдерживанию не добавляют стабильности в европейском регионе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Москве. Она уверена в том, что вопрос деэскалации обстановки в регионе по-прежнему остается не в приоритете у руководства Североатлантического военного альянса.

Стабильности текущей обстановке на европейском континенте такие маневры точно не добавляют... Деэскалация и задача укрепления безопасности в Европе по-прежнему у натовцев не в приоритете. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что иностранные маневры начались в регионе с 17 октября. Мария Захарова заметила, что большинство участвующих в этих учениях государств обладают неядерным статусом.

Захарова прокомментировала слова Борреля о "привилегированной" Европе.

Фото и видео: МИД России