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Захарова прокомментировала слова Борреля о "привилегированной" Европе

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По мнению дипломата, Боррель мог иметь ввиду "не сад, а ад".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о "привилегированной" Европе. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, Боррель мог иметь ввиду "не сад, а ад". Она подчеркнула, что эти слова звучат не как оговорка по Фрейду, а как чистосердечное признание.

Если Боррель, отвечающий за дипломатию в ЕС, делит мир на сад и джунгли, то он расписывается в том, что сегрегация является основой политики Европы.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что никакой демократии на территории Украины США не планировали.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: евросоюз, жозеп боррель, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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