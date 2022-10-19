Захарова прокомментировала слова Борреля о "привилегированной" Европе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о "привилегированной" Европе. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.
По мнению дипломата, Боррель мог иметь ввиду "не сад, а ад". Она подчеркнула, что эти слова звучат не как оговорка по Фрейду, а как чистосердечное признание.
Если Боррель, отвечающий за дипломатию в ЕС, делит мир на сад и джунгли, то он расписывается в том, что сегрегация является основой политики Европы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что никакой демократии на территории Украины США не планировали.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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