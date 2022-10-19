Захарова: никакой демократии на территории Украины США не планировали

Дипломат отметила, что Вашингтон поставляет оружие и разрушает страну, которую так долго опекали.

Никакой демократии на территории Украины США не планировали. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что Вашингтон поставляет оружие и разрушает страну, которую так долго опекали. Она считает очевидной позицию США, которая ведет к разрушению Украины.

Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон бесконечно чинит пакости России

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik