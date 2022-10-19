Захарова: никакой демократии на территории Украины США не планировали

Никакой демократии на территории Украины США не планировали. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что Вашингтон поставляет оружие и разрушает страну, которую так долго опекали. Она считает очевидной позицию США, которая ведет к разрушению Украины.
Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что Вашингтон бесконечно чинит пакости России
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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