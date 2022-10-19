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Захарова: никакой демократии на территории Украины США не планировали

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Дипломат отметила, что Вашингтон поставляет оружие и разрушает страну, которую так долго опекали.

Никакой демократии на территории Украины США не планировали. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что Вашингтон поставляет оружие и разрушает страну, которую так долго опекали. Она считает очевидной позицию США, которая ведет к разрушению Украины.

Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон бесконечно чинит пакости России

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: демократия, мария захарова, мид россии, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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