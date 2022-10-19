Захарова: Вашингтон бесконечно чинит пакости России

По ее словам, США навязывает странам концепцию изоляции России.

Вашингтон бесконечно чинит пакости России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, США навязывает странам концепцию изоляции России. Дипломат считает, что западным странам пора задаться вопросом, куда Вашингтон подталкивает мир и о какой особой роли в стабилизации мировых процессов они говорят.

Да, понятно, что на словах. Но есть очевидные предпосылки к тому, что ситуация деградирует по вине Запада буквально каждый день. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что обвинения спецпредставителя ООН о российской армии нельзя назвать разумными.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik