Захарова: Вашингтон бесконечно чинит пакости России

Вашингтон бесконечно чинит пакости России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, США навязывает странам концепцию изоляции России. Дипломат считает, что западным странам пора задаться вопросом, куда Вашингтон подталкивает мир и о какой особой роли в стабилизации мировых процессов они говорят.
Да, понятно, что на словах. Но есть очевидные предпосылки к тому, что ситуация деградирует по вине Запада буквально каждый день.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что обвинения спецпредставителя ООН о российской армии нельзя назвать разумными.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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