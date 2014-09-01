Захарова: обвинения спецпредставителя ООН о российской армии нельзя назвать разумными

Прамила Паттен не привела ни одного доказательства, когда выступала с провокационной речью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения спецпредставителя ООН о российской армии лживыми и провокационными. Об этом сообщили на портале RT.

Напомним, что Паттен заподозрила российскую армию в использовании медицинских препаратов для совершения сексуальных нападений в качестве "военной стратегии". Захарова назвала такое мнение странным. По мнению политика, высказывания Паттен выходят за грани разумного.

Захарова добавила, что Прамила Паттен не привела ни одного доказательства, когда выступала с такой речью. У нее нет подтвержденной информации.

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Фото: МИД России