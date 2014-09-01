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Захарова: обвинения спецпредставителя ООН о российской армии нельзя назвать разумными
Сегодня, 20:02
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Захарова: обвинения спецпредставителя ООН о российской армии нельзя назвать разумными

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Прамила Паттен не привела ни одного доказательства, когда выступала с провокационной речью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала  обвинения  спецпредставителя ООН о российской армии  лживыми и провокационными. Об этом сообщили на портале RT. 

Напомним, что Паттен заподозрила российскую армию в использовании медицинских препаратов для совершения сексуальных нападений в качестве "военной стратегии". Захарова назвала такое мнение странным. По мнению политика, высказывания Паттен выходят за грани разумного.

Захарова добавила, что Прамила Паттен не привела ни одного доказательства, когда выступала с такой речью. У нее нет подтвержденной информации.

Ранее на Piter.tv: НАТО осложняет проведение спецоперации на Украине.

Фото: МИД России

Теги: захарова, мид рф, паттен
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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