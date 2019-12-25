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Песков: НАТО осложняет проведение спецоперации на Украине
Сегодня, 17:54
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Песков: НАТО осложняет проведение спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не откажется от поставленных целей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО фактически влезла в конфликт РФ с Украиной. Данное сообщение прозвучало в эфире телеканала "Россия 1".

Песков добавил, что альянс своими действиями осложняет проведение спецоперации. Однако Россия, по словам политика, не откажется от своих целей. СВО будет проведена до конца.

Представитель власти отметил, что у Москвы есть потенциал продолжить борьбу за справедливость. 

Ранее на Piter.tv: российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Фото: kremlin.ru

Теги: нато, песков, политика, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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