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Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нникольское, Благовещенка, Андреевка (ДНР), Куземовка (ЛНР), Подгорное (Запорожская область), Суханово, Старица, Чаривное Максима Горького и Куйбышево (Херсонская область).

Также Конашенков сообщил, что российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховки и Антоновки Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные овладели господствующими высотами в районе Нескучного.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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