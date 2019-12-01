Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Нникольское, Благовещенка, Андреевка (ДНР), Куземовка (ЛНР), Подгорное (Запорожская область), Суханово, Старица, Чаривное Максима Горького и Куйбышево (Херсонская область).

Также Конашенков сообщил, что российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха" в районах Каховки и Антоновки Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные овладели господствующими высотами в районе Нескучного.

Видео: Минобороны России