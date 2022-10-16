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Минобороны РФ: российские военные овладели господствующими высотами в районе Нескучного

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Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

Вооруженные силы России овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное (ДНР). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские военные уничтожили силы противника на занимаемых рубежах на Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка (ДНР). В результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты.

Также Конашенков добавил, что на Криворожском направлении российская армия удержала занимаемые позиции, нанеся значительные потери Вооруженным силам Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, господствующие высоты, днр, игорь конашенков, минобороны россии, нескучное
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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