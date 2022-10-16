Минобороны РФ: российские военные нанесли удары по объектам управления ВСУ

Также были поражены системы энергетики Украины.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам управления украинских войск. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В течение суток российские военные продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам управления ВСУ. Также были поражены системы энергетики Украины. По словам Конашенкова, все цели ударов были достигнуты.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России