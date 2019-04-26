В МИД назвали первую пресс-конференцию Байдена срежиссированной

Мария Захарова осудила селекцию вопросов в Белом доме.

В Российском МИД назвали первую пресс-конференцию американского президента Джо Байдена срежиссированной. Об этом на еженедельной встрече с журналистами в Москве заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница подчеркнула, что методы общения действующей администрации Белого дома вызывают опасения у дипломатов.

Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована. Лично меня это шокировало, я не скрою. Я не ожидала, что в Соединенных Штатах Америки на таком уровне могут быть проведены просто по-настоящему смонтированные информационные акции. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Мария Захарова напомнила, что следует избегать нечистоплотности в работе с СМИ, а также уважать свободу слова, поэтому ей странно видеть такое неподобающее поведение со стороны представителя Вашингтона. Она заметила, что в последнее время американские масс-медиа подвергались дискриминации из-за проводимой селекции вопросов и корреспондентов. В МИД уверены, что в Белом доме на первой публичной пресс-конференции Джо Байдена дали слово "только одной группе журналистов".

МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море.