Мария Захарова прокомментировала наращивание присутствия военного альянса у границ России.

Российский МИД пообещал адекватный ответ на усиление присутствия НАТО в Черном море. Об этом на регулярном брифинге с журналистами в Москве заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Чиновника объяснила, что военные будут действовать в интересах обеспечения государственной безопасности и обороны. Спикера попросили прокомментировать возможную реакцию на усиление присутствия НАТО в регионе.

Не там в НАТО ищут угрозы. Не с Восточного фланга, не от Москвы и не от России над НАТО нависли новые вызовы и угрозы. Новые вызовы и угрозы - это пандемия, это финансовая и экономическая нестабильность, это проблемы прав человека и их политизация, это нерешенные проблемы западного мира, такие как расизм, национализм, дискриминация. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил о том, что Североатлантический альянс продолжит наращивать свое присутствие в акватории Черного моря, а также "на суше и в воздухе".В январе текущего года он также упоминал о том, что НАТО и Тбилиси обсуждают проведение большего числа военных учений в 2022 году, чем проводятся сейчас.

МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми.