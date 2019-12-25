МИД назвал слова Блинкена о вакцинах нелепыми

Мария Захарова считает, что в проблемах Запада по вакцинам от коронавируса, виноват сам Запад.

Российский МИД назвал слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о вакцинах нелепыми. Ранее чиновник заявил, что Москва "подрывает" уверенность в безопасных вакцинах от коронавируса. Такое предположение официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова считает необоснованным.

Где мы? Когда мы что-то подрывали? Где эти материалы? Опубликуйте что-нибудь, покажите, предъявите, хотя бы своим СМИ конкретные факты...мы видим немало взаимных претензий западных партнеров….Например, нарушение графика поставок условий поставок, собственных западных препаратов. При чем тут мы? Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД объяснили, что Россия не вмешивается в графики поставок зарубежных вакцин, а также лицензирование западных препаратов. При этом Захарова напомнила, что претензии по проведению прививочных кампаний на Западе высказывают местные минздравы и другие руководящие национальные органы власти. Сейчас проблемы фиксируются, в частности, из-за возможных побочных эффектов от вакцин и в несогласованности действий ЕС по поставкам.

В РФ рассчитывают, что у Лондона возобладает здравый смысл и "инстинкт самосохранения".

Фото: МИД России