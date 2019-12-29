Украинец находится в отделении местной полиции.

В МИД Украины подтвердили задержание экс-командира "Айдара" в Греции. Ранее об этом заявил сам Сергей Мельничук в своем аккаунте на Facebook. Сведения подтвердил глава департамента консульской службы Сергей Погорельцев журналистам "Укринформ". Сейчас на место выехал украинский консул в Салониках.

Известно, что бывшего украинского руководителя поймали на границе Болгарии и Греции 1 марта. Мельничук временно будет содержаться в отделении полиции, где его обеспечат всем необходимым. В России украинца подозревают в участии в минометном обстреле по мирным территориям. В рамках операции погибли двое журналистов из ВГТРК.

Ранее в Верховной Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы.

Фото: Facebook/Сергій Мельничук

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