Бывший комбат "Айдара" заявил о своем задержании по запросу России

Украинца поймали в Греции.

Бывший комбат "Айдара" Сергей Мельничук заявил о своем задержании по запросу России. Мужчину остановили силовики на границе между Грецией и Болгарией. Об этом украинец написал на своем аккаунте в Facebook

Для кого мы воевали, чтобы чума российская пришла в еврозону? написал комбат

Он рассказал, что был на границе вместе с беременной женой и 9-месячным сыном. Сейчас он пытается выйти на связь с посольством и адвокатом.

Мельничук известен заявлением, что пленил несколько десятков военных из РФ, включая 55 псковских десантников. Об этом он рассказал на украинском телевидении в июле 2019 года. В 2014 году мужчина принимал участие в минометном обстреле на мирной территории. Тогда погибли два российских журналиста из ВГТРК. "Айдар" считается добровольческим батальоном. В него входят националисты и участники отрядов "Самообороны Майдана".

Ранее грузинский генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля.

Видео и фото: Facebbok/Сергій Мельничук