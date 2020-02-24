Грузинский генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Заявление было сделано в эфире украинского телеканала ZIK.

Экс-глава подразделения "Аваза" грузинской армии, генерал Тристан Цителашвили рассказал, что в Киеве пытались предложить ему назвать выдумкой данные о грузинских снайперах, стрелявших по протестующим на Майдане в 2014 году.

В эфире телеканала ZIK Цителашвили заявил, что после 2014 года к нему обратился Звиад Кушиташвили – руководитель диаспорой Грузии. От лица тогдашнего президента Петра Порошенко в случае возвращения генерала в Киев ему гарантировалась личная безопасность. Однако для этого генерал должен был публично заявить, что вся информация о грузинских снайперах на майдане является выдумкой Кремля. За это ему пообещали "красивую жизнь".

В 2014 году Майдан Незалежности в Киеве стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов на фоне ухода президента Виктора Януковича. Это привело к многочисленным жертвам с обеих сторон.

Появлялась информация, что по протестующим стреляли снайперы, курируемые в структурах Михаила Саакашвили. Подтвердить ее пока не удалось, поскольку расследование зашло в тупик.

Видео: Youtube/IMTD Georgia, Телеканал ZIK, Facebook/Tristan Citelashvili