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В МИД РФ назвали неприемлемой декларацию ПАСЕ по Приднестровью
Сегодня, 12:16
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В МИД РФ назвали неприемлемой декларацию ПАСЕ по Приднестровью

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Мария Захарова напомнила Майе Санду о причинах нахождения российских миротворцев в Приднестровье.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали неприемлемой декларацию Парламентской ассамблеи Совета Европы по Приднестровью. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница уточнила, что формулировка в документе не соответствует реальному положению дел в непризнанном регионе и считается неприемлемой для РФ.

Целью является осуществление миротворческой операции. На Днестре 30 лет надежно обеспечивается не только мир и спокойствие, но и охрана находящихся с советских времен складов с боеприпасами

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ также оценили слова президента Молдавии Майи Санду относительно требования о выводе российских войск с левобережья Днестра. Захарова напомнила политику о том, что российский контингент из военных располагается на территории в связи с Соглашением от 21 июля 1992 года.

Фото и видео: МИД России

Теги: майя санду, мария захарова, мид, пасе, приднестровье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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