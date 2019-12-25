Президент Молдавии призвала к выводу войск РФ из Приднестровья

Майя Санду выступила за мирное урегулирование конфликта в непризнанном регионе.

Президент Молдавии призвала к выводу российских войск из непризнанного региона в Приднестровье. Такое заявление глава государства Майя Санду сделала в рамках совместной пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом. Лидер страны прокомментировала журналистам декларацию Парламентской ассамблеи Совета Европы данные о том, что Приднестровье считается "зоной оккупации РФ".

Мы всегда говорили и требовали…продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта. Мы сделаем все возможное, чтобы реализовать дипломатическое, политическое, решение. Майя Санду, президент Молдавии

Президент Румынии полагает, что решение приднестровского конфликта не может нести ущерб для евроинтеграции Молдавии. Йоханнис заявил, что декларация ПАСЕ является политическим заявлением. При этом приднестровский конфликт остается проблемой Кишинева. а решать его должна именно Молдавия, но в рамках признанных международных форматов.

Президент Румынии попросит НАТО усилить присутствие в стране.

Фото и видео: